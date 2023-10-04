Эшли Олсен впервые вышла на публику после рождения ребенка

Американская актриса Эшли Олсен впервые вышла на публику после новости о рождении ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя актриса появилась на публике в Нью-Йорке. Актриса выбрала для ужина серое пальто с широким шарфом, шапкой и солнцезащитными очками. Образ завершили сланцы. Выход Эшли Олсен стал первым после новости о рождении сына от мужа Луи Эйснерома.

В начале января в СМИ появилась информация, что Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луиса Эйзнера. По данным Page Six, свадебная церемония закрытого типа состоялась 28 декабря 2022 года в частном доме молодоженов в престижном районе Лос-Анджелеса. Олсен и Эйзнер встречались с 2017 года и старались не афишировать свои отношения.

Спустя месяц Эшли Олсен попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана The Mark в Нью-Йорке. Актриса была одета в длинное черное пальто, белый шарф с цветочным принтом и массивные очки в роговой оправе. В одной руке звезда фильма "Двое: я и моя тень" держала объемную сумку из кожи рептилии, а другой прикрывала лицо от фотографов. В этот самый момент в кадр попало новое обручальное кольцо звезды.