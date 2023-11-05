В США выставили на продажу дом, в котором жила звезда «Друзей»

Дом, в котором арендовала апартаменты актриса Дженнифер Энистон во время съемок ситкома "Друзья", выставили на продажу за $2,59 млн. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недвижимость расположена в районе Лорел Каньон Лос-Анджелеса. Комплекс состоит из четырех строений - в нем есть гостевой дом с мини-кухней, бассейн, дом у бассейна, открытые площадки для отдыха и основной коттедж с двумя спальнями. Его построили в 1936 году.

Помимо Энистон, на этом участке проживали в разное время актер Корбин Дин Бернсен, известный по роли доктора Файнстоуна в фильме "Дантист", а также испанский кинооператор и лауреат двух премий "Оскар" Нестор Альмендрос.