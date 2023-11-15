Звезда "Сумерек" рассекретил, как разрешает споры с женой

Звезда саги "Сумерки" Тейлор Лотнер вместе с женой Тей Лотнер, недавно сыгравшие свадьбу, поделились секретами здоровых споров в их браке.

Как оказалось, за время совместного проживания влюбленные имеют разные взгляды на общение.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в этом они признались иностранному медиа People. В частности, за год супружеской жизни жена Тейлора Тея отметила, что во время их разногласий она требует нескольких минут молчания. Тем самым женщина дает мужу время, чтобы тот овладел собой.

"У нас с Тейлором очень разные стили общения. И поэтому, когда мы вступаем в... разговор, даже не хочу употреблять слово "спор", то во время дискуссии он (муж - прим. ред.) знает, что я буду молчать", - призналась жена звезды.

В то же время знаменитости трудно смириться со сдержанностью любимой. Ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что ей всегда нужно остыть, а затем возвращаться к разговору. Достигнув взаимопонимания, они стали легче переживать конфликты.

"Я понял, что в такой момент она просто теряет восприятие всего. Ей нужно сделать шаг назад, взять минутку, осмыслить все и понять, что она действительно чувствует. Как только мы поняли наши стили общения, нам сразу стало проще разговаривать", - сказал Лотнер.

К тому же молодые супруги на фоне своей первой годовщины брака признались, что их близкие предсказывали появление многих препятствий после свадьбы. Несмотря на то, что они считают свою совместную жизнь "легкой и комфортной", пара надеется, что это не предвестник угасания любви.

"Надеюсь, это не медленное горение или что-то похожее. Пока все идет достаточно идеально", - поделился актер саги "Сумерки".