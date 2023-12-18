Деми Ловато обручилась с бойфрендом

Певица Деми Ловато помолвилась со своим бойфрендом, музыкантом Джорданом Лютсом (Jute$) после года романа. Об этом пара сообщила изданию People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помолвка 31-летних артистов произошла в Лос-Анджелесе. Лютс подарил Ловато помолвочное кольцо с бриллиантом в виде груши. Издание уточнило, что процесс помолвки происходил тет-а-тет, а после решение отпраздновали семьи жениха и невесты.

О романе Ловато и Лютса стало известно в августе 2022 года. Они познакомились во время совместной работы над песней Деми Ловато "Substance" в январе того же года.

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