Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" с участием Тимоти Шаламе заработал в кинотеатрах США и Канады $39 млн в дебютный уикэнд, став лидером североамериканского проката, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Еще $53,6 млн картина собрала в остальных странах, пишет MarketWatch.

Фильм обошелся студии Warner Bros. в $125 млн. Глава отдела дистрибуции студии Джеффри Голдштейн ожидает, что картину ждет большой успех в рождественские праздники за счет популярности у семей с детьми.

Второе место в североамериканском прокате снова занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", заработавший $5,8 млн в свой пятый уикэнд. Общие сборы картины в мире теперь превышают $300 млн.

На третье место опустился лидер прошлой недели, мультфильм "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки, с показателем $5,1 млн.

Также аналитики обращают особое внимание на картины, номинированные на "Золотой глобус". Так, фильм "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо, получивший семь номинаций, заработал $1,3 млн в 82 кинотеатрах. "Американское чтиво" с Джеффри Райтом (2 номинации) дебютировало в семи кинотеатрах и собрало $32 тыс., драму про холокост "Зона интересов" (3 номинации) показали в четырех кинотеатрах, она заработала $31 тыс.

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