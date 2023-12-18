Бородина ушла из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ушла из реалити-шоу "Дом-2", в котором она работала на протяжении 19 лет. Об этом она сообщила в сторис в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Да, я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше", - написала телеведущая, отвечая на вопрос подписчика о том, почему ее не было в последних выпусках программы.

Бородина также назвала телепроект своим вторым домом и добавила, что любит "Дом-2".

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