Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речи

Голливудский актер Брюс Уиллис уже полтора года страдает от лобно-височной деменции. Несмотря на поддержку семьи, болезнь только прогрессирует: актер с трудом узнает родных, а теперь лишился и возможности говорить, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Несмотря на эти сложности, Брюс старается вести обычный образ жизни. Так, звезду "Крепкого орешка" заметили на прогулке в Лос-Анджелесе.

Папарацци заметили его недалеко от дома, сидящим на пассажирском сидении автомобиля. Уиллис был одет в клетчатую рубашку красного цвета и темной кепке.

Судя по всему, актер находился в хорошем расположении духа, увлеченно рассматривал городской пейзаж и даже пытался общаться с прохожими. Также Брюс показал жестами знак, обозначающий "мир".

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