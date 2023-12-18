Брэдли Купер и Кэри Маллиган для декабрьского выпуска журнала Deadline

Американские актеры Брэдли Купер и Кэри Маллиган снялись в фотосессии для декабрьского выпуска журнала Deadline.

Day.Az представляет данные фото:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!