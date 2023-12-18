https://news.day.az/showbiz/1623180.html Брэдли Купер и Кэри Маллиган для декабрьского выпуска журнала Deadline - ФОТО
Брэдли Купер и Кэри Маллиган для декабрьского выпуска журнала Deadline - ФОТО
Американские актеры Брэдли Купер и Кэри Маллиган снялись в фотосессии для декабрьского выпуска журнала Deadline.
Day.Az представляет данные фото:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре