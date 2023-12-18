Умер актер и шоумен из группы Little Big

В своей квартире в Москве обнаружено тело шоумена и актера Дмитрия Красилова, передает Day.Az.

Он прославился как танцор в клипе группы Little Big на песню Uno.

По данным Telegram-канала "112", Красилову стало плохо накануне. Он отпросился с работы, уехал домой пораньше и вскоре перестал выходить на связь. Сегодня работодатель с МЧС выломали дверь его квартиры и обнаружили актера без признаков жизни.

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