Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе

Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с двумя дочерьми в авиакатастрофе на Карибах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Также погиб пилот частного самолета.

Дочерям 51-летнего Оливера было 10 и 12 лет.

Оливер известен ролями в таких фильмах, как "Спиди-гонщик", "Хороший немец" (The Good German) и "Валькирия", а недавно принял участие в последней части франшизы "Индиана Джонс". Актер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США.