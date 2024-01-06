https://news.day.az/showbiz/1627263.html Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с двумя дочерьми в авиакатастрофе на Карибах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.
Также погиб пилот частного самолета.
Дочерям 51-летнего Оливера было 10 и 12 лет.
Оливер известен ролями в таких фильмах, как "Спиди-гонщик", "Хороший немец" (The Good German) и "Валькирия", а недавно принял участие в последней части франшизы "Индиана Джонс". Актер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США.
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