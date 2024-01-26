Счет на 400 тыс. в ресторане Нусрета шокировал сеть

В одном из ресторанов Нусрета Гёкче, известного своим уникальным действием с солью и владеющего ресторанами во многих странах, оплачен счет на рекордную сумму.

Как передает Day.Az, чеком из заведения, находящегося в Four Season Jumeirah в Дубае, поделился сам Нусрет.

Общая сумма составила 398.630 дирхамов (около 185.000 манатов).

В частности, старый-добрый картофель обошелся клиентам ресторана в 50 дирхамов.

Среди прочего были также блюда из золота, например, пахлава, стейк, филе миньон.

Официант получил 90.000 чаевых.

Пользователи соцсети однозначно не приветствовали эту публикацию, которая вызвала много дискуссий и споров.

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