https://news.day.az/showbiz/1632453.html Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами - ФОТО
Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами - ФОТО
Актера Киану Ривза заметили на костылях во время съемок фильма "Good Fortune". Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, Ривзу приложили ледяные компрессы к колену во время перерыва на съемках. Подробности его возможной травмы неизвестны.
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