Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами

Актера Киану Ривза заметили на костылях во время съемок фильма "Good Fortune". Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Ривзу приложили ледяные компрессы к колену во время перерыва на съемках. Подробности его возможной травмы неизвестны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!