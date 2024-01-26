https://news.day.az/showbiz/1632458.html Нигяр Джамал представила в соцсетях новый клип - ВИДЕО
Нигяр Джамал представила в соцсетях новый клип - ВИДЕО
Победительница "Евровидения" Нигяр Джамал представила в социальных сетях новый клип на песню "Peşmanam" (В расстроенных чувствах), сообщает Day.Az.
Интересно, что впервые в роли актера в клипе коллеги выступил народный артист Азербайджана Фаик Агаев. Лирическая композиция повествует о неразделенных чувствах, которые режиссер работы Наиль Наибоглу "перенес" из сегодняшнего дня в прошлое.
Автор слов и музыки - Замиг Алиев (YAP10), аранжировка - Рафиг Новрузов (Rafichx), оператор - Чингиз Гуламалиев, монтажер - Этибар Гасанов.
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