Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Неделе моды в Париже

Актриса Моника Беллуччи стала гостьей благотворительного ужина Madame Figaro в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

59-летняя Моника Беллуччи пришла на ужин в бархатном синем платье с глубоким декольте. Образ она дополнила кольцом с бриллиантами. Ей также сделали макияж с коралловой помадой, угольно-черными стрелками и бронзовыми тенями.

В октябре 2023 года Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон впервые вышли в свет после подтверждения романа. Об отношениях Моники Беллуччи и Тима Бертона начали говорить в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка призналась, что любит кинематографиста.

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем - за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.

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