https://news.day.az/showbiz/1632612.html Новые образы певицы Риты Оры на Парижской неделе моды - ФОТО
Новые образы певицы Риты Оры на Парижской неделе моды - ФОТО
33-летняя певица Рита Ора появилась на показе Dior в рамках Недели мужской моды в Париже в интересном наряде, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал СЕЛЕБРИТИ.
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