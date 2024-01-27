Новые образы певицы Риты Оры на Парижской неделе моды

33-летняя певица Рита Ора появилась на показе Dior в рамках Недели мужской моды в Париже в интересном наряде, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал СЕЛЕБРИТИ.

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