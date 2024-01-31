Райан Гослинг и Ева Мендес проводят время семьей в парке Санта-Барбары

Знаменитый голливудский актер Райан Гослинг был замечен вместе с женой Евой Мендес и их двумя дочерьми в парке Санта-Барбары.

Как передает Day.Az, фотографии семейного вечера были опубликованы на сайте Daily Mail.

На снимках актер, одетый в красную футболку, белую куртку, голубые джинсы, синюю кепку и солнцезащитные очки, гуляет вокруг фонтана вместе со своей 49-летней возлюбленной и их дочерьми: 9-летней Эсмеральдой и 8-летней Амадой.

Райан Гослинг и Ева Мендес встречаются с 2011 года и воспитывают двоих детей. Пара тайно поженилась в ноябре 2022 года, и об этой новости актриса рассказала в интервью на шоу "Шоу Кайла и Джеки О". Недавно Райан Гослинг также выразил свое разочарование в Академии кинематографических искусств и наук за то, что Марго Робби и Грету Гервиг не были номинированы на Оскар за свою работу над фильмом "Барби". Знаменитость отметил, что не может понять, почему их вклад не был оценен организацией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!