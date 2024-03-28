Киану Ривза впервые за долгое время засняли с его возлюбленной

Голливудского актера Киану Ривза впервые за долгое время заметили вместе с его возлюбленной, художницей Александрой Грант.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

59-летнего Киану Ривза и 54-летнюю Александру Грант подловили, когда они находились на съемочной площадке фильма "Удача" в Лос-Анджелесе. Художница пришла, чтобы поддержать актера. Папарацци удалось заснять, как артист целует свою возлюбленную в губы.

В апреле прошлого года появилась информация, что режиссер Азиз Ансари снимет комедию под названием "Удача", в которой сыграют Сет Роген и Киану Ривз. Производством займется киностудия Lionsgate. Детали сюжета пока неизвестны. В феврале Ривза заметили на съемках в образе ангела.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла "Чертовы янки". В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как "Матрица", "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "На гребне волны", "Дом у озера", "Джон Уик", "Невероятные приключения Билла и Теда". В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской "Аллее славы".

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