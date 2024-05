"Евровидение-2024": где смотреть и кому букмекеры пророчат победу

Музыкальный конкурс начнется 7 мая.

До международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который организовывает Швеция, остались считанные часы.

Участники музыкальной гонки уже активно готовятся. В частности, представители Азербайджана Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов приняли участие в церемонии официального открытия международного песенного конкурса в Мальмё.

Предлагаем вам узнать все подробности, которые необходимо знать о 68-м песенном конкурсе "Евровидение".

Где и когда состоится "Евровидение-2024"

Конкурс традиционно организует страна-победительница, представитель которой в прошлом году завоевал наибольшее количество баллов. В 2023 году первое место заняла участница Швеции - певица Loreen с песней Tattoo.

Конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Организаторы "Евровидения-2024" уже тщательно подготовили Malmö Arena, где участники будут бороться за первое место.

Первый полуфинал, где выступят представители Азербайджана (номер 12), состоится 7 мая, второй - 9 мая. Грандиозный финал запланирован на 11 мая. Именно тогда и станет известно, кто в сумме получит наибольшее количество баллов от зрителей и судей и станет победителем 68-го песенного конкурса.

Участники конкурса

Всего на сцене "Евровидения-2024" выступят представители 37 стран. На конкурс после 30-летней паузы вернулся Люксембург. В то же время от участия после длительных переговоров отказалась Румыния, сославшись на финансовые проблемы, которые не позволяют поехать в Мальмё.

Ведущие "Евровидения-2024"

В этом году конкурс доверили вести двум популярным ведущим, имена которых объявили в феврале. Шоу будет вести шведская телеведущая Петра Меде, которой уже выпадал такой случай 2013-го и 2016 годов.

Второй ведущей стала канадская актриса шведского происхождения Малин Акерман. В ее карьере это первый подобный опыт.

Азербайджан на "Евровидении-2024"

Нашу страну представляют Фахри Исмаилов и Илькин Довлатов с песней "Özünlə apar". Композиция сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы.

Автор песни - Фахри Исмаилов. Также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Довлатов является финалистом шоу "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" и одним из финалистов национального отбора на "Евровидение-2024".

В конце марта этого года песня наших представителей набрала более 1 000 000 просмотров на официальном канале конкурса в YouTube.

Постановщиком сценического номера является украинский режиссёр, клипмейкер Евгений Тимохин.

Тимохин, более известный в мире искусства под псевдонимом Timó, с 2004 года работает в качестве режиссера, клипмейкера, сценического постановщика.

В 2006 году музыкальный клип, над которым он работал, занял первое место на конкурсе Eurovideo Grand Prix. В 2011 году его музыкальное видео "LOVE" набрало более миллиона просмотров менее чем за 24 часа, что на тот период стало первым подобным показателем среди стран бывшего СССР.

Тимохин участвовал в ряде международных проектов и конкурсов. Созданные им сценические постановки и клипы получили высокую оценку продюсеров и хореографов таких известных артистов, как Бейонсе, Леди Гага, Мадонна.

Он также был постановщиком музыкальных сцен шоу "Maska", выходящего в эфир на Общественном телевидении (İctimai TV).

Порядок выступлений в первом полуфинале:

1. Кипр: Силия Капсис - Liar

2. Сербия: Teya Dora - Ramonda

3. Литва: Silvester Belt - Luktelk

4. Ирландия: Bambie Thug - Doomsday Blue

5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Польша: LUNA - The Tower

7. Хорватия: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. Исландия: Хера Бьорк - Scared of Heights

9. Словения: Raiven - Veronika

10. Финляндия: Windows95man - No Rules!

11. Молдова: Наталья Барбу - In the Middle

12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов - Özünlə apar

13. Австралия: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Португалия: Иоланда - Grito

15. Люксембург: Тали - Fighter

Порядок выступлений во втором полуфинале:

1. Мальта: Сара Бонничи - Loop

2. Албания: Бесса - Titan

3. Греция: Марина Сатти - Zari

4. Швейцария: Nemo - The Code

5. Чехия: Aiko - Pedestal

6. Австрия: Kaleen - We Will Rave

7. Дания: SABA - Sand

8. Армения: Ladaniva - Jako

9. Латвия: Dons - Hollow

10. Сан-Марино: Megara - "11:11"

11. Грузия: Нуццо Бузаладзе - Firefighter

12. Бельгия: Mustii - Before the Party's Over

13. Эстония: 5MIINUST и Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

14. Израиль: Эден Голан - Hurricane

15. Норвегия: Gåte - Ulveham

16. Нидерланды: Йост Кляйн - Europapa

Кому букмекеры прогнозируют победу

На официальном сайте "Евровидения" есть букмекерский прогноз, но в их таблице имена постоянно меняются. Сейчас первое место пророчат Хорватии, которую будет представлять Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. На втором месте представитель Швейцарии - Nemo, который сразится за победу с композицией The Code.

Тем временем Азербайджан сейчас находится на тридцать третьей строчке. По мнению букмекеров, вероятность нашей победы <1%.

Где смотреть "Евровидение-2024"

Полуфиналы и грандиозный финал "Евровидения-2024" можно будет посмотреть на телеканале İTV (Общественное телевидение). Также трансляция конкурса будет проходить на нашем сайте, сайте eurovision.tv, на YouTube "Евровидения" и других платформах.