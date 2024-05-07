"Евровидение-2024": где смотреть и кому букмекеры пророчат победу - ФОТО - ВИДЕО
Музыкальный конкурс начнется 7 мая.
До международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который организовывает Швеция, остались считанные часы.
Участники музыкальной гонки уже активно готовятся. В частности, представители Азербайджана Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов приняли участие в церемонии официального открытия международного песенного конкурса в Мальмё.
Предлагаем вам узнать все подробности, которые необходимо знать о 68-м песенном конкурсе "Евровидение".
Где и когда состоится "Евровидение-2024"
Конкурс традиционно организует страна-победительница, представитель которой в прошлом году завоевал наибольшее количество баллов. В 2023 году первое место заняла участница Швеции - певица Loreen с песней Tattoo.
Конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Организаторы "Евровидения-2024" уже тщательно подготовили Malmö Arena, где участники будут бороться за первое место.
Первый полуфинал, где выступят представители Азербайджана (номер 12), состоится 7 мая, второй - 9 мая. Грандиозный финал запланирован на 11 мая. Именно тогда и станет известно, кто в сумме получит наибольшее количество баллов от зрителей и судей и станет победителем 68-го песенного конкурса.
Участники конкурса
Всего на сцене "Евровидения-2024" выступят представители 37 стран. На конкурс после 30-летней паузы вернулся Люксембург. В то же время от участия после длительных переговоров отказалась Румыния, сославшись на финансовые проблемы, которые не позволяют поехать в Мальмё.
Ведущие "Евровидения-2024"
В этом году конкурс доверили вести двум популярным ведущим, имена которых объявили в феврале. Шоу будет вести шведская телеведущая Петра Меде, которой уже выпадал такой случай 2013-го и 2016 годов.
Второй ведущей стала канадская актриса шведского происхождения Малин Акерман. В ее карьере это первый подобный опыт.
Азербайджан на "Евровидении-2024"
Нашу страну представляют Фахри Исмаилов и Илькин Довлатов с песней "Özünlə apar". Композиция сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы.
Автор песни - Фахри Исмаилов. Также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.
Довлатов является финалистом шоу "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" и одним из финалистов национального отбора на "Евровидение-2024".
В конце марта этого года песня наших представителей набрала более 1 000 000 просмотров на официальном канале конкурса в YouTube.
Постановщиком сценического номера является украинский режиссёр, клипмейкер Евгений Тимохин.
Тимохин, более известный в мире искусства под псевдонимом Timó, с 2004 года работает в качестве режиссера, клипмейкера, сценического постановщика.
В 2006 году музыкальный клип, над которым он работал, занял первое место на конкурсе Eurovideo Grand Prix. В 2011 году его музыкальное видео "LOVE" набрало более миллиона просмотров менее чем за 24 часа, что на тот период стало первым подобным показателем среди стран бывшего СССР.
Тимохин участвовал в ряде международных проектов и конкурсов. Созданные им сценические постановки и клипы получили высокую оценку продюсеров и хореографов таких известных артистов, как Бейонсе, Леди Гага, Мадонна.
Он также был постановщиком музыкальных сцен шоу "Maska", выходящего в эфир на Общественном телевидении (İctimai TV).
Порядок выступлений в первом полуфинале:
1. Кипр: Силия Капсис - Liar
2. Сербия: Teya Dora - Ramonda
3. Литва: Silvester Belt - Luktelk
4. Ирландия: Bambie Thug - Doomsday Blue
5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
6. Польша: LUNA - The Tower
7. Хорватия: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
8. Исландия: Хера Бьорк - Scared of Heights
9. Словения: Raiven - Veronika
10. Финляндия: Windows95man - No Rules!
11. Молдова: Наталья Барбу - In the Middle
12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов - Özünlə apar
13. Австралия: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
14. Португалия: Иоланда - Grito
15. Люксембург: Тали - Fighter
Порядок выступлений во втором полуфинале:
1. Мальта: Сара Бонничи - Loop
2. Албания: Бесса - Titan
3. Греция: Марина Сатти - Zari
4. Швейцария: Nemo - The Code
5. Чехия: Aiko - Pedestal
6. Австрия: Kaleen - We Will Rave
7. Дания: SABA - Sand
8. Армения: Ladaniva - Jako
9. Латвия: Dons - Hollow
10. Сан-Марино: Megara - "11:11"
11. Грузия: Нуццо Бузаладзе - Firefighter
12. Бельгия: Mustii - Before the Party's Over
13. Эстония: 5MIINUST и Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
14. Израиль: Эден Голан - Hurricane
15. Норвегия: Gåte - Ulveham
16. Нидерланды: Йост Кляйн - Europapa
Кому букмекеры прогнозируют победу
На официальном сайте "Евровидения" есть букмекерский прогноз, но в их таблице имена постоянно меняются. Сейчас первое место пророчат Хорватии, которую будет представлять Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. На втором месте представитель Швейцарии - Nemo, который сразится за победу с композицией The Code.
Тем временем Азербайджан сейчас находится на тридцать третьей строчке. По мнению букмекеров, вероятность нашей победы <1%.
Где смотреть "Евровидение-2024"
Полуфиналы и грандиозный финал "Евровидения-2024" можно будет посмотреть на телеканале İTV (Общественное телевидение). Также трансляция конкурса будет проходить на нашем сайте, сайте eurovision.tv, на YouTube "Евровидения" и других платформах.
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