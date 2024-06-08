Рэпера P. Diddy лишили почетной степени

Говардский университет лишил рэпера P. Diddy (Пафф Дэдди, настоящее имя - Шон Комбс) почетной степени из-за недавно опубликованной видеозаписи, на котором он избивает свою бывшую девушку певицу Кэсси Вентуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте университета.

Вуз также планирует вернуть музыканту один миллион долларов, который он пожертвовал в 2016 году для финансирования стипендиальной программы на его имя.

В американском вузе отметили, что поведение рэпера "фундаментально несовместимо с основными ценностями и убеждениями Университета Говарда". В учебном заведении добавили, что артист больше не считается достойным носить высшую награду университета.

В мае сообщалось, что рэпер избил свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Запись нападения опубликовал телеканал CNN. На записи видно, как Комбс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом.

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