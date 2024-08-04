Начался отбор песни и исполнителя для «Евровидения-2024»

Официальный вещатель международного конкурса песни Евровидение в Азербайджане - Общественное телевидение и радиовещание объявляют об отборе исполнителя и песни, которые будут представлять нашу страну на конкурсе песни "Евровидение-2025" в Швейцарии.

Как сообщает Day.Az, исполнители, желающие принять участие в отборе, могут подать заявки с композициями до 15 сентября на электронный адрес[email protected].

Песни, которые будут отправлены, должны быть полностью готовы (тексты песен, исполнение, хронометраж) и соответствовать правилам конкурса песни Евровидение.

Согласно правилам Европейского вещательного союза (EBU), хронометраж песни не должен превышать 3 минут. Песня не должна быть выпущена в коммерческих целях до 1 сентября 2024 года, транслироваться на общественных ресурсах и в средствах массовой информации (по телевидению, радио или через интернет). Каждый, кто будет участвовать в отборе, также обязательно должен предоставить краткую информацию о себе.

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не будут считаться действительными.

Канал оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в отобранную песню.

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