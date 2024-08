Зажигательный концерт Рики Мартина в Баку

На берегу Каспия в Баку всемирно известный певец, автор песен и актер Рики Мартин дал свой первый грандиозный концерт в Баку, на опен-эйр летней площадке в Sea Breeze Resort, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Более 95 миллионов проданных альбомов по всему миру, дважды обладатель премии Grammy, четырех Latin Grammy и множества наград Billboard. На концертах ему важно, чтобы все зрители чувствовали себя свободно, танцевали и проводили хорошо время, и чтобы они все понимали, что неважно, откуда они родом, нужно просто себе позволить почувствовать музыку.

Рики Мартин поприветствовал зрителей на азербайджанском языке: "Necesen, Baku? Salam!" (Как дела, Баку? Здравствуй!), вызвав овации. На концерт пришло более 10 000 зрителей, билеты были распроданы за несколько дней до концерта.

"Я очень рад быть здесь. Глядя на ваши улыбки, видя вашу энергию и то, как вы танцуете, могу сказать, что это будет потрясающий вечер. Сегодня я собираюсь рассказать свою историю посредством музыки - свой путь, свои моменты радости, грусти и других эмоций. И это все в Баку", - обратился Рики Мартин.

Сценическое мастерство Рики Мартина, его харизма и невероятная энергетика делают каждый его концерт уникальным и незабываемым. Вечер был наполнен замечательной музыкой, невероятными световыми эффектами и зажигательными танцами. В праздничном вечере он исполнил такие хиты, как Maria, The Cup of Life, Adrenalina, Livin' la Vida Loca и новые композиции. А песню Nobody Wants to Be Lonely он исполнил в виртуальном дуэте с Кристиной Агилерой. Традиционные для всех летних концертов Sea Breeze фейерверки раскрасили небо. Шоу продолжилось атмосферным DJ-сетом от талантливого ирландского мультимедийного художника People Like Us. В тот же день звезда Рики Мартина зажглась на Sea Breeze Walk of Fame - Аллее славы, увековечивающей достижения выдающихся деятелей искусства.

Напомним, что ранее этим летом в рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest 2024 в Sea Breeze выступили более 150 артистов из разных стран, и концертный сезон еще продолжается.