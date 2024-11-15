Оскароносный актер сыграет Дамблдора в новом «Гарри Поттере»

Марк Райлэнс, обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Шпионский мост", с большой долей вероятности получит роль Альбуса Дамблдора в новой экранизации "Гарри Поттера". Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, кандидатура еще не утверждена HBO, который занимается созданием сериала, однако продюсеры на данный момент остановили свой выбор на Райлэнсе. Представители актера комментировать новость отказались, зато сотрудники студии отреагировали на запрос издания.

"Понимаем, что такой громкий проект вызовет много слухов, но пока мы находимся на этапе подготовки к производству, так что будем подтверждать договоренности только по мере их достижения", - сообщили источники.