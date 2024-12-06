https://news.day.az/showbiz/1713422.html Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса Бывшая супруга звезды боевиков Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста. Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.
Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса
Бывшая супруга звезды боевиков Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста.
Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.
По словам 62-летней знаменитости, Уиллис обрел стабильность после периода стремительного развития заболевания - "крепкий орешек" страдает от тяжелой деменции.
"Учитывая обстоятельства, сейчас Брюс находится в довольно стабильном состоянии. Конечно, проходить через такое очень трудно", - отметила актриса.
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