Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса

Бывшая супруга звезды боевиков Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

По словам 62-летней знаменитости, Уиллис обрел стабильность после периода стремительного развития заболевания - "крепкий орешек" страдает от тяжелой деменции.

"Учитывая обстоятельства, сейчас Брюс находится в довольно стабильном состоянии. Конечно, проходить через такое очень трудно", - отметила актриса.