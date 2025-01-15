Внешность звезды «Игры в кальмара» на фото с красной дорожки напугала фанатов

Южнокорейский актер Ли Джонджэ посетил красную дорожку мероприятия стриминговой платформы Netflix и напугал фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились в X (ранее - Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда популярного сериала "Игра в кальмара" предстал перед камерой в двух рубашках и вельветовой куртке. При этом на размещенном кадре видно, что на лице и шее 52-летнего артиста присутствуют морщины.

Внешность знаменитости на данном фото удивила поклонников, о чем они принялись писать в комментариях под постом. "Время действительно пугает", "Он так постарел", "Посмотрите на его шею", "Это грим? Нет, не может быть", "Я в замешательстве", - высказывались они.