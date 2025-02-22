https://news.day.az/showbiz/1732055.html Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде Адвокат рэпера Шона Комбса, известного как P.DIddy, Энтони Рикко заявил о том, что не может продолжать защищать своего клиента в суде по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде
Адвокат рэпера Шона Комбса, известного как P.DIddy, Энтони Рикко заявил о том, что не может продолжать защищать своего клиента в суде по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам юриста, его выход из процесса поможет как можно скорее начать разбирательство и судить Дидди.
"Я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридических услуг для суда, но я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве его адвоката в этом деле", - заявил Рикко.
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