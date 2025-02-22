Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде

Адвокат рэпера Шона Комбса, известного как P.DIddy, Энтони Рикко заявил о том, что не может продолжать защищать своего клиента в суде по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам юриста, его выход из процесса поможет как можно скорее начать разбирательство и судить Дидди.

"Я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридических услуг для суда, но я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве его адвоката в этом деле", - заявил Рикко.