Милу Кунис засняли в объятиях Эштона Кутчера после слухов о разводе

Голливудскую актрису Милу Кунис засняли в объятиях супруга, артиста Эштона Кутчера, после слухов о расставании.

Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Мила Кунис и Эштон Кутчер появились на концерте группы Backstreet Boys, который прошел 2 августа в Лас-Вегасе. Один из зрителей заснял супругов, когда они обнимались и танцевали. Актеры выбрали для мероприятия белые футболки и синие джинсы. Артист также надел кепку.

Слухи о расставании Милы Кунис и Элтона Кутчера возникли в сентябре прошлого года, когда полиция арестовала близкого друга актера, рэпера Пи Дидди. Исполнителя обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тогда появились сплетни, что актриса разорвала отношения с мужем. Позже представители пары опровергли информацию.

Эштон Кутчер и Мила Кунис сыграли свадьбу в июле 2015 года. Церемония прошла на закрытом ранчо в Калифорнии. На торжестве присутствовали только близкие влюбленных. У супругов есть двое детей: дочь Уайетт Изабель и сын Димитрий Портвуд.