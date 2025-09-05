https://news.day.az/showbiz/1778332.html Джейсон Момоа стал звездой красной дорожки в Венеции из-за педикюра - ФОТО Голливудский актер Джейсон Момоа привлек внимание на красной дорожке в Венеции своим педикюром. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание People. Джейсон Момоа появился на премьере фильма "В руке Данте", которая прошла 3 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля.
Голливудский актер Джейсон Момоа привлек внимание на красной дорожке в Венеции своим педикюром.
Джейсон Момоа появился на премьере фильма "В руке Данте", которая прошла 3 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля. Актер выбрал для закрытого мероприятия белую рубашку, розовый брючный костюм, сандалии Birkenstock и черные солнцезащитные очки.
Однако журналисты обратили внимание на педикюр артиста - он покрасил ногти в розовый цвет в тон образу.
