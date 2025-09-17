Дженнифер Лопес сравнили с Гвен Стефани из-за кардинально нового имиджа

Певицу и актрису Дженнифер Лопес сравнили с артисткой Гвен Стефани из-за блонда. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время съемок фильма "Поцелуй женщины-паука". На снимках певица примерила светлые платиновые локоны и яркий макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и красной помадой. Артистка надела халат и повязку на голову. Интернет-пользователи отметили, что знаменитость в этом образе выглядела как Гвен Стефани.

"Сначала я подумал, что это Гвен Стефани!", "Очевидно, я не единственная, кто заметил сходство с Гвен Стефани на этой фотографии... вау", "Что это за Гвен Стефани?" - писали подписчики.