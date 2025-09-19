Моника Беллуччи рассталась с Тимом Бертоном

Актриса Моника Беллуччи рассталась с режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщило итальянское издание "ANSA". Звезды сообщили о своем решении публично, отправив заявление в информационное агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы решили расстаться с огромным уважением и взаимной симпатией", - процитировали бывшую пару журналисты.

Беллуччи и Бертон встречались два года. Впервые об их романе заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка публично призналась ему в любви.

До романа с Бертоном Беллуччи дважды была замужем - за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. А режиссер 13 лет состоял в отношениях с танцовщицей и моделью Лизой Мэри и после столько же прожил вместе с артисткой Хеленой Бонем Картер.

У актрисы двое детей от Касселя: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.