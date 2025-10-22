Николь Кидман хотела бы вернуться к Киту Урбану после новости о разводе

Голливудская актриса Николь Кидман готова помириться с мужем, певцом Китом Урбаном, и отозвать заявление о разводе. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения пары рассказал, что у Николь Кидман и Кита Урбана были проблемы в браке, однако они всегда пытались их решить. По словам источника, актриса была шокирована, когда супруг объявил о расставании с ней. Несмотря на то, что артистка сама подала заявление на развод, она до сих пор готова возобновить отношения с исполнителем.

"Она бы вернулась к нему в одно мгновение", - заявил собеседник таблоида.

Источник добавил, что между знаменитостями "было много любви", однако сейчас они "живут в разных мирах".

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.

О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.