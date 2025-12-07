Певица Рианна и A$AP Rocky в костюмах супергероев пришли на выставку. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рианна выбрала образ от Saint Laurent в стиле одного из главных персонажей "Скуби‑Ду", а A$AP Rocky - в синем свитере Chanel Супермена. Пара посетила ярмарку Art Basel в Майами.

В ноябре Рианна и A$AP Rocky стали гостями премии CFDA Fashion Awards. Певица появилась на красной дорожке в черной водолазке, плаще и белых брюках со складками. Поп-исполнительница добавила к образу кожаные туфли, кольцо и массивные серьги. A$AP Rocky предпочел желтый джемпер, черный пиджак, брюки и белые туфли с черным мысом. На одном из кадров рэпер целовал свою возлюбленную в щеку.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица выложила фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш. У знаменитости также есть сыновья RZA Ательстон Майерс и Риот Роуз Майерс.