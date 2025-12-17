Виктория Бекхэм раскрыла, что ее раздражает в муже

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что ее раздражает в муже, футболисте Дэвиде Бекхэме. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Виктория Бекхэм заявила, что ее супруг не любит опаздывать, поэтому они приезжают заранее. Однако дизайнер призналась, что ей стыдно из-за этой привычки мужа.

"Дэвид любит приходить на все мероприятия заранее. Мы были на вечеринке и пришли раньше официантов. Сейчас это уже просто неловко", - поделилась Бекхэм.

Она также заявила, что просила мужа приезжать позже.

Певица Виктория Адамс (в девичестве. - Газета.Ru) познакомилась с будущим супругом футболистом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Знаменитости встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после этого события влюбленные объявили о помолвке. А 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей четверо детей: 26-летний Бруклин, 23-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер.