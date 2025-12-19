Белла Хадид в плаще и шляпе снялась с возлюбленным

Модель и бизнесвумен Белла Хадид вышла на публику с возлюбленным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, манекенщица опубликовала фото в Instagram.

Белла Хадид позировала в молочной водолазке, светлом плаще с бахромой, белых брюках, казаках и шляпе.

Модель добавила к образу массивное украшение. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом стоял ее возлюбленный Адан Бануэлос в ковбойской одежде. Влюбленные покупали фаст-фуд.