Белла Хадид в плаще и шляпе снялась с возлюбленным - ФОТО
Модель и бизнесвумен Белла Хадид вышла на публику с возлюбленным.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, манекенщица опубликовала фото в Instagram.
Белла Хадид позировала в молочной водолазке, светлом плаще с бахромой, белых брюках, казаках и шляпе.
Модель добавила к образу массивное украшение. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом стоял ее возлюбленный Адан Бануэлос в ковбойской одежде. Влюбленные покупали фаст-фуд.
