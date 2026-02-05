Британская актриса скончалась в возрасте 104 лет

Британская актриса Элизабет Келли, которая знакома по ролям в культовых телесериалах, скончалась на 105-м году жизни. Об этом пишет газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет", - говорится в сообщении.

Актриса снималась в детективном сериале "Чисто английское убийство", "Улица коронации", "Жители Ист-Энда" и других.