Продолжение «Дьявол носит Prada» вызвало ажиотаж ещё до премьеры

Продолжение культового фильма "Дьявол носит Prada" еще не вышло, но поклонники уже показали высокий интерес и ожидания к картине (и об этом говорят цифры), передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

В начале недели шоураннеры опубликовали первый полноценный трейлер культовой картины, в котором появились все полюбившиеся зрителям герои: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Видео настолько полюбилось фанатам, что оно получил новое достижение.

Сюжет второй части фильма строится вокруг противостояния Аманды Пристли и Эмили Шарлтон (ее бывшей ассистентки), а драму еще добавляет и кризис печатных СМИ в эпоху социальных сетей. Роль Энди Сакс в этой редакционной битве не раскрывается. Дата премьеры запланирована на 1 мая 2026 года.

Напомним, что первая часть "Дьявол носит Prada" вышла в 2006 году. Фильм до сих пор является одним из культовых в мире моды и глянца. А снят он был по одноименной книге автора Лорен Вайсбергер. Неофициальным источником вдохновения для произведения является Vogue и его бывший главный редактор - Анна Винтур.

Кстати, стало известно, что Мэрил Стрип, что готовится к новой роли в грядущем байопике о выдающейся американской певице. А Энн Хэтэуэй мы в скором времени увидим на больших экранах в картине "Одиссея" Кристофера Нолана.