Бейонсе сменила имидж

Бейонсе опубликовала в своем блоге фотографии обновленного образа. Пользователи отметили, что у певицы бесконечная прайм-эра.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

На фото звезды видна кардинальная смена имиджа. На кадрах Бейонсе предстала с аккуратным каре. И если раньше Бейонсе нередко выбирала дерзкие образы, то теперь ее стиль стал более сдержанным и элегантным. При этом певица сохранила фирменную харизму. Ее несломимая уверенность и громкий шик по‑прежнему остаются главными героями ее образа.

Официальный аккаунт премии "Грэмми" не остался в стороне. Комментарий "Она в своей эпохе" отлично описал кадры.