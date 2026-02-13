https://news.day.az/showbiz/1815822.html Бейонсе сменила имидж - ФОТО Бейонсе опубликовала в своем блоге фотографии обновленного образа. Пользователи отметили, что у певицы бесконечная прайм-эра. Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk. На фото звезды видна кардинальная смена имиджа. На кадрах Бейонсе предстала с аккуратным каре.
Бейонсе сменила имидж - ФОТО
Бейонсе опубликовала в своем блоге фотографии обновленного образа. Пользователи отметили, что у певицы бесконечная прайм-эра.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.
На фото звезды видна кардинальная смена имиджа. На кадрах Бейонсе предстала с аккуратным каре. И если раньше Бейонсе нередко выбирала дерзкие образы, то теперь ее стиль стал более сдержанным и элегантным. При этом певица сохранила фирменную харизму. Ее несломимая уверенность и громкий шик по‑прежнему остаются главными героями ее образа.
Официальный аккаунт премии "Грэмми" не остался в стороне. Комментарий "Она в своей эпохе" отлично описал кадры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре