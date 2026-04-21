Скарлетт Йоханссон рассказала о комплексах из-за внешности в начале карьеры

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала о комплексах во внешности в начале карьеры. Своими признаниями она поделилась в программе Sunday Morning на телеканале CBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

41-летняя звезда "Черной вдовы" призналась, что в начале работы в киноиндустрии настолько сильно заботилась о своем имидже, что вставала перед съемочным днем очень рано с целью сделать макияж и скрыть прыщи от коллег. По ее словам, отчасти это было связано с тем, что она комплексовала из-за цвета своей кожи, а также боялась критики по поводу внешности.

"Мне тогда казалось, что я должна проснуться и замаскировать все эти прыщи перед работой, а это требует больших усилий. Это было очень тяжело. Я знаю, насколько изнурительно чувствовать себя неуверенно из-за состояния своей кожи", - посетовала знаменитость.