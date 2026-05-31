Раскрыты подробности предстоящей свадьбы Дуа Липы с Тернером

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер сыграют свадьбу на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдера.

Источник из окружения звезд рассказал, что влюбленные планируют организовать трехдневное торжество в Италии. Инсайдер сообщил, что гости начнут прибывать в следующий четверг. По словам собеседника таблоида, на мероприятие приглашены певицы Charli XCX и Tove Lo, Элтон Джон и другие звезды.

"Изначально планировалась камерная свадьба, но теперь это будет грандиозное, роскошное торжество, которое продлится три дня. Для проведения масштабного мероприятия они арендовали несколько огромных площадок, хотя точные детали держатся в секрете из соображений безопасности, поскольку фанаты отчаянно хотят хотя бы мельком увидеть их", - сообщил инсайдер.