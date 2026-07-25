Певица Карди Би заявила о готовности к новым отношениям после тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

"Я не собираюсь быть одинокой до конца своей жизни. Я была одна на протяжении всего своего тура. Одинокая, ни с кем не общалась, ни с кем не флиртовала, вообще ничего такого. Могу ли я выбирать мужчин получше? Наверное. Может быть. Но я не буду одинокой вечно. Мне нужны развлечения", - высказалась Карди Би.