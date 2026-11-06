Раксана уходит со сцены

Певица Раксана Исмайлова уходит со сцены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом исполнительница заявила в эфире программы "10+".

"Я пока не могу быть самой собой. Впереди у меня еще много дел. Когда завершу их, смогу глубоко вздохнуть, сказать: "Все закончено" и снова стать прежней Раксаной. Я жду этого дня и часа, мне это необходимо.

Я не хочу надолго оставаться в этой профессии. Поставила перед собой цель: хочу создать собственный бизнес и уйти из шоу-бизнеса. Я устала", - сказала певица.