https://news.day.az/showbiz/1872554.html Раксана уходит со сцены Певица Раксана Исмайлова уходит со сцены. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом исполнительница заявила в эфире программы "10+". "Я пока не могу быть самой собой. Впереди у меня еще много дел. Когда завершу их, смогу глубоко вздохнуть, сказать: "Все закончено" и снова стать прежней Раксаной.
Раксана уходит со сцены
Певица Раксана Исмайлова уходит со сцены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом исполнительница заявила в эфире программы "10+".
"Я пока не могу быть самой собой. Впереди у меня еще много дел. Когда завершу их, смогу глубоко вздохнуть, сказать: "Все закончено" и снова стать прежней Раксаной. Я жду этого дня и часа, мне это необходимо.
Я не хочу надолго оставаться в этой профессии. Поставила перед собой цель: хочу создать собственный бизнес и уйти из шоу-бизнеса. Я устала", - сказала певица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре