В Азербайджане изменят удостоверения личности

7 мая 2018 16:39

С 2019 года в Азербайджане планируется внедрение сертификата электронной подписи  в удостоверениях личности нового поколения.

Об этом в понедельник сказал журналистам директор отдела маркетинга Информационно-вычислительного центра министерства транспорта связи и высоких технологий Азербайджана Джейхун Мамедов на презентации проекта "Мобильная е-подпись", передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Он сказал, что это приведет к тому, что электроная подпись приобретет массовый характер.

"Министерство транспорта связи и высоких технологий постоянно совершенствует эту сферу. Министерство продолжает создавать условия для того, чтобы граждане свободно и комфортно могли пользоваться соответствующими услугами",  - сказал Мамедов.

Отметим, что преимуществом нового  проекта "Мобильная е-подпись" является оптимизация предлагаемых клиентам услуг банка, и упрощение текущих процедур. Кроме того, заверка документов в электронной форме, позволит банку снизить использования бумажных носителей. Архивация документов будет осуществляться автоматически, после того как они будут заверены е-подписью.

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