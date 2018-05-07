В Азербайджане изменят удостоверения личности

С 2019 года в Азербайджане планируется внедрение сертификата электронной подписи в удостоверениях личности нового поколения.

Об этом в понедельник сказал журналистам директор отдела маркетинга Информационно-вычислительного центра министерства транспорта связи и высоких технологий Азербайджана Джейхун Мамедов на презентации проекта "Мобильная е-подпись", передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Он сказал, что это приведет к тому, что электроная подпись приобретет массовый характер.

"Министерство транспорта связи и высоких технологий постоянно совершенствует эту сферу. Министерство продолжает создавать условия для того, чтобы граждане свободно и комфортно могли пользоваться соответствующими услугами", - сказал Мамедов.

Отметим, что преимуществом нового проекта "Мобильная е-подпись" является оптимизация предлагаемых клиентам услуг банка, и упрощение текущих процедур. Кроме того, заверка документов в электронной форме, позволит банку снизить использования бумажных носителей. Архивация документов будет осуществляться автоматически, после того как они будут заверены е-подписью.

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