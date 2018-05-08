Call-центр «Şəbəkə» почты Азербайджана прекращает работу
С первого июня 2018 года номер службы поддержки "123" центра обслуживания граждан - "Şəbəkə" прекращает свою работу. Об этом сообщили Trend во вторник в Центре, передает Day.Az.
Запросы граждан относительно почтовых и финансовых услуг будут обрабатываться единым Call-центром службы поддержки "155".
В настоящее время справочная служба "155" обрабатывает запросы граждан (на азербайджанском, русском и английском языках) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.
В ближайшее время в единый Call-центр предусматривается интеграция номеров справочных служб ООО Aztelekom и информационно-вычислительного центра - "157".
Как сообщалось ранее, в перспективе к Call-центру "155" предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.
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