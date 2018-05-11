В Баку обнаружены ручная граната и патроны - ФОТО

В поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку обнаружены ручная граната и патроны. Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), передает Day.Az.

Согласно сообщению, в агентство поступила информация о том, что на территории вышеназванного поселка найдены ручная граната и патроны. Специальная мобильная группа агентства и сотрудники отдела полиции Бинагадинского района незамедлительно прибыли на место обнаружения.

Специалисты агентства и сотрудники полиции провели осмотр полигона бытовых отходов в поселке, в результате были обнаружены 24 неразорвавшихся боеприпаса (23 патрона различного калибра, одна ручная граната F-1) и 17 штук пустых патронов. Все это было доставлено на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.

Также был проведен осмотр прилегающей территории площадью 100 квадратных метров, где был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности с 1 января по 11 мая специалистами агентства был произведен осмотр в Агдамском, Агстафинском, Тертерском, Газахском и Лянкяранском районах, в Баку и Сумгайыте 13 домов и приусадебных участков, девяти посевных площадей, одного частного дома, одной фермы, 12 пастбищ, водоканалов, берега реки, участка вокруг водохранилища в Агстафе и участков вблизи сельских кладбищ, территорий бытовых отходов, административных участков РУП, территорий бетонного завода и рынков, в результате чего обнаружены и обезврежены 3 499 неразорвавшихся боеприпасов, обнаружены три противотанковые мины, 73 килограмма взрывчатого вещества, проверена территория площадью 77 465 квадратных метров.

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