Ведущие "Еда, я люблю тебя!" отведали азербайджанские блюда - ВИДЕО

Очередной выпуск травел-шоу "Еда, я люблю тебя!" на телеканале "Пятница", ведущими которого являются Артем Королев, Владимир Дантес и Егор Калейников, посвящен Баку.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу канала в социальной сети Youtube, где размещен ролик передачи, передает Day.Az.

Ведущие в ходе передачи прониклись местным гостеприимством и изучили особенности традиционных блюд, а также прогулялись по известным местам Баку.

Артем Королев разбирается в видах плова, поэтому лично приготовил один из них на шоу. Егор Калейников же научился делать лодочки из теста с вяленым мясом баранины, белуги с черной икрой. Владимир Дантес узнал о нескольких рецептах, основу которых составляют баранина, каштаны, айва и сухофрукты. Они также попробовали различные азербайджанские сладости и блюда и остались довольны их вкусом. Ведущие отметили, что в Азербайджане настолько все вкусно, что трудно потом возвратиться в прежнюю форму.

Гастро-путешественники Владимир Дантес, Артем Королев и Егор Калейников отправляются в разные города планеты, чтобы исследовать самые уникальные и невероятные рецепты.

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