В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании

Сегодня началось исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева о помиловании ряда осужденных, подписанного по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.

Как отмечается в распоряжении главы государства, решение о помиловании было принято в связи с тем, что создание Азербайджанской Демократической Республики является знаменательным событием в истории независимости азербайджанского народа, что общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал особое значение общечеловеческим ценностям, верховенству закона, идеалам справедливости и демократии в строительстве современного Азербайджанского государства, а также в связи с приверженностью политики Гейдара Алиева традициям гуманизма и милосердия и с верой в то, что освобожденные от наказания лица, интегрируя в общество, будут осуществлять деятельность на пути развития независимого государства.

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