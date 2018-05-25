В исправительном учреждении №13 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана освобожден 41 помилованный - ФОТО

В исправительном учреждении №13 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана в рамках распоряжения главы государства о помиловании освобожден 41 заключенный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.

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