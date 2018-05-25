Помилованный гражданин Бангладеш: Президент Ильхам Алиев думает не только о своих, но и об иностранных гражданах

Помилованный гражданин Бангладеш Хусейн Мухаммад Джамир выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Я приехал в Азербайджан в качестве туриста. Был задержан во время перехода на территорию Ирана. Я благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он простил меня", - сказал Джамир в пятницу Trend, передает Day.Az.

По его словам, Президент Азербайджана думает не только о своих гражданах, но и об иностранных.

"От имени моей семьи выражаю признательность Президенту. Я не видел такого гуманного главы государства, как Президент Азербайджана", - добавил помилованный гражданин Бангладеш.

Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook