В женском исправительном учреждении исполнено распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании - ФОТО

В женском исправительном учреждении № 4 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана исполнено распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом учреждении на свободу вышли восемь женщин.

В мероприятии по этому случаю приняла участие и уполномоченный (омбудсмен) по правам человека Эльмира Сулейманова.

Отметим, что в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера подписал распоряжение о помиловании 634 человек. Из них 607 человек освобождены от отбывания оставшейся части срока освобождены. Также один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Распоряжение о помиловании коснулось и 39 иностранных граждан, в том числе 11 граждан Грузии, пяти - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и трех лиц без гражданства.

Кроме того, среди помилованных обвиняемые в нардаранских событиях Бабаев Надир Агагали оглу, Гасымов Алиага Махмуд оглу, Джаббаров Хилал Демир оглу, Гурбанов Алекпер Тофиг оглу, Шахбазов Фаиль Атабала оглу, Шахбазов Натиг Атабала оглу, Гулиев Мамедханифа Абдулрахман оглу, обвиняемый по "делу Евровидение-2012" Абдуллаев Валех Мамедага оглу, а также член ПНФА Фараджев Эльнур Гусейнгулу оглу и писатель Шекеров Садай Асад оглу.

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