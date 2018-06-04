Из-за ливней пострадал еще один район Азербайджана

Проливные дожди в Агсуинском районе не остались без последствий.

Об этом в понедельник сказал Trend глава Исполнительной власти Агсуинского района Игбал Микаилов, передает Day.Az.

Глава ИВ сказал, что в результате дождей была разрушена часть автомобильной дороги в село Машадганлы.

"Часть дороги полностью разрушена. На эту территорию немедленно были направлены необходимая техника и живая сила. К селу была проложена альтернативная дорога, и движение было восстановлено", - отметил Микаилов.

Микаилов добавил, что сильный ветер нанес ущерб посевам пшеницы в селах.

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