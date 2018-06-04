Из-за ливней пострадал еще один район Азербайджана
4 июня 2018 17:57 360
Проливные дожди в Агсуинском районе не остались без последствий.
Об этом в понедельник сказал Trend глава Исполнительной власти Агсуинского района Игбал Микаилов, передает Day.Az.
Глава ИВ сказал, что в результате дождей была разрушена часть автомобильной дороги в село Машадганлы.
"Часть дороги полностью разрушена. На эту территорию немедленно были направлены необходимая техника и живая сила. К селу была проложена альтернативная дорога, и движение было восстановлено", - отметил Микаилов.
Микаилов добавил, что сильный ветер нанес ущерб посевам пшеницы в селах.
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