Землетрясение в Азербайджане попало на камеру - ВИДЕО

6 июня 2018 10:35

Cильное землетрясение, произошедшее на северо-западе Азербайджана, попало на камеру, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Пользователи социальных сетей отметили, что толчки ощущались в нескольких районах. 

Подземные толчки ощущались в Загатале, Гахе, Гяндже, Шамахе, Мингячевире, Гедабее, Товузе и приграничных районах с Грузией. 

Как сообщили в республиканском центре сейсмологической службы НАНА, подземные толчки были зарегистрированы в 22.40 по местному времени. Очаг землетрясения магнитудой 5.5 залегал на глубине 2 км. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Мощное землетрясение в Азербайджане попало на камеру

Нажмите на видео для просмотра:
Zəlzələ Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində fəsadlar törədib

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