Землетрясение в Азербайджане попало на камеру - ВИДЕО
6 июня 2018 10:35 1 726
Cильное землетрясение, произошедшее на северо-западе Азербайджана, попало на камеру, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
Пользователи социальных сетей отметили, что толчки ощущались в нескольких районах.
Подземные толчки ощущались в Загатале, Гахе, Гяндже, Шамахе, Мингячевире, Гедабее, Товузе и приграничных районах с Грузией.
Как сообщили в республиканском центре сейсмологической службы НАНА, подземные толчки были зарегистрированы в 22.40 по местному времени. Очаг землетрясения магнитудой 5.5 залегал на глубине 2 км.
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