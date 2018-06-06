Землетрясение в Азербайджане попало на камеру - ВИДЕО

Cильное землетрясение, произошедшее на северо-западе Азербайджана, попало на камеру, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Пользователи социальных сетей отметили, что толчки ощущались в нескольких районах.



Подземные толчки ощущались в Загатале, Гахе, Гяндже, Шамахе, Мингячевире, Гедабее, Товузе и приграничных районах с Грузией.



Как сообщили в республиканском центре сейсмологической службы НАНА, подземные толчки были зарегистрированы в 22.40 по местному времени. Очаг землетрясения магнитудой 5.5 залегал на глубине 2 км.

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